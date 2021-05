Weekend impegnativo per Elisabetta Gregoraci, prima di tornare davanti alle telecamere (la bella showgirl che anche questa estate sarà impegnata con il Battiti live) si è concessa qualche giorno di svago con un uomo il cui nome non è nuovo al gossip degli ultimi mesi. Il suo nome è Stefano Coletti, vi dice qualcosa? Di lui si era parlato già durante l’esperienza di Elisabetta al Grande Fratello VIP per una presunta relazione all’esterno della casa.

Non è nuova nemmeno l’ipotesi che Elisabetta – forse – avesse qualcuno che l’aspettava fuori dal reality show. Più volte lei ha smentito che ci fosse qualcuno nella sua vita, tant’è che l’amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli nata dentro la casa stava letteralmente prendendo il volo.

Sappiamo poi com’è andata a finire: l’ex velino oggi è sentimentalmente legato all’influencer Giulia Salemi e… Elisabetta? Abbiamo parlato di Stefano Coletti e non a caso. Sabato il pilota automobilistico ha postato 3 stories sul suo profilo Instagram, in ordine: nella prima foto Stefano ed Elisabetta sono teneramente vicini. Oltre il sorriso della Gregoraci, si vede pure un cuore inserito da Coletti.

Il secondo scatto ci dà qualche spunto in più, Stefano abbraccia Elisabetta ma non è tanto questo il particolare che balza all’occhio, bensì il tatuaggio dell’uomo su cui è scritto “Sei l’epicentro del mio terremoto”. Vi ricorda qualcosa? Sopra la casa del GF VIP (proprio durante la permanenza della showgirl nella casa) passò uno dei tanti aerei inviati per i concorrenti, uno fu indirizzato alla Gregoraci proprio con questa frase.

Nella terza foto invece Elisabetta si mostra vicino ad una macchina che ha per targa le sue iniziali, anche questo dettaglio non era stato trascurato da Alfonso Signorini in una puntata del reality show.

A questo punto la domanda nasce spontanea: Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti stanno insieme? C’è del tenero? Coletti ha chiarito subito sotto la pioggia di polemiche: