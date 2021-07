Halsey mamma per la prima volta: è nato Ender Ridley [FOTO]

La cantante Halsey è diventata mamma per la prima volta. A comunicarlo lei stessa sui suoi canali Social con un commovente post che la ritrae sorridente con in braccio il primo genito. Un momento di tenerezza e amore infinito quello immortalato da Halsey su Instagram.

La cantante, come vediamo di seguito, ha infatti ha scritto:

“Gratitudine. Per la più “rara” ed euforica nascita. Resa possibile dall’amore“.

La giovane compagna dello sceneggiatore e produttore Alev Aydin, papà del bimbo appena nato, aveva annunciato la sua gravidanza lo scorso gennaio. Una nascita tanto attesa ma per la quale Halsey ha anche temuto il peggio. Una gioia immensa per la cantante di Without Me, che tuttavia in precedenza aveva già riscontrato diverse problematiche con delle gravidanze finite male. Halsey, come ha spiegato ai fan, soffre di endometriosi e questo le compromette le possibilità di rimanere incinta. Purtroppo, ha già subito degli aborti spontanei in passato e anche per questo essere riuscita a dare alla luce il suo primo bebè per lei al momento significa moltissimo.

Il primogenito è stato chiamato Ender Ridley ed è nato grazie al congelamento delle uova di mamma e papà. Il nome del piccolo è assai curioso, di origine turca. Secondo quanto riportato da Fanpage significherebbe “Molto Raro”. Il papà del piccolo, Alev Aydin inoltre è proprio di origine turca. Non ci resta che augurare il meglio a questa nuova splendida famiglia.