Jennifer Lopez ha deciso di ufficializzare una volta per tutte il ritorno di fiamma con Ben Affleck. L’occasione è stata il cinquantaduesimo compleanno della cantante e attrice portoricana. L’artista ha postato su Instagram una foto nella quale si scambiano un bacio appassionato.

Del loro ritorno insieme si parlava insistentemente da tempo, ma almeno i due divi d’Oltremanica non si nascondono più. Lui in camicia blu, lei in bikini si abbracciano scambiandosi a occhi chiusi questo bacio che ha fatto impazzire i follower dell’attore e della cantante.

I paparazzi tuttavia erano riusciti a sorprenderli in più occasioni nel corso di cene romantiche e passeggiate. Adesso invece è arrivata la prima immagine social a suggellare una nuova parte di vita ancora insieme. A scattare la foto l’amica presente alla festa di compleanno di Jennifer Lopez, Leah Remini.

Nelle passate interviste il nome di Ben Affleck non era mai uscito. L’attrice, produttrice della serie tv The Fosters e cantante aveva sempre evitato di citarlo nelle interviste, limitandosi a dire che per lei era un periodo super felice. D’ora in avanti invece non potrà più evitare la domanda riguardante questa reunion amorosa.

La Lopez aveva peraltro:

“Sono arrivata ad un punto che sto bene con me stessa e ho capito che quando raggiungi questo step, poi ti succedono cose straordinarie, che non avresti mai immaginato sarebbero accadute di nuovo”.

La coppia, a circa vent’anni da quel rumoroso addio poco prima dei fiori d’arancio, aveva ricominciato a far parlare di sé agli inizi del 2021. Affleck aveva lasciato Ana De Armas dopo un anno di frequentazione, la Lopez aveva archiviato la sua storia con Alex Rodriguez sebbene avesse un matrimonio quasi pronto: “Si sentono via messaggio e ogni tanto si vedono“, sono stati i primi rumors.

E invece al termine di incontri clandestini e fughe dai ristoranti, i due ritornano alla luce del sole su un lussuoso yacht al largo di Saint-Tropez. Foto: account Instagram Jennifer Lopez