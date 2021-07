Un vero e proprio caso secondo Margherita Zanatta quello che ha coinvolto due amiche nonché ex concorrenti del Grande Fratello, come lei. Stiamo parlando di Veronica Ciardi e Sarah Nile. La Ciardi in particolar modo proprio qualche giorno fa ha celebrato il matrimonio con il marito Bernardeschi e da qui sarebbe scoppiato il tutto.

Sarah Nile, da sempre molto legata a Veronica, non è stata invitata alla cerimonia e ai festeggiamenti prendendosela sul personale e attaccando duramente l’ormai ex amica. I fan delle due giovani si sono chiesti quali problematiche abbiano rovinato la loro amicizia in passato e il chiacchiericcio ora non vuole placarsi. Soltanto poche ore fa, sul caso che ha coinvolto le due ex concorrenti del Grande Fratello è intervenuta anche una terza Gieffina che conosciamo bene: Margherita Zanatta.

Margherita Zanatta si è espressa sul caso Ciardi-Nile e ha spiegato il suo punto di vista. La Zanatta pur non citando direttamente Sarah Nile sui suoi profili Social scrive:

“In questi ultimi giorni ho sentito e letto talmente tante cattiverie e assurdità uscire dalla bocca di una certa persona da pensare che, forse, fosse il caso di rimanermene in silenzio – l’arma più potente di tutte”.

Una stoccata non da poco, che prosegue:

“Una cosa, però, lasciate che ve la dica: chi conosce la piccola Vero dal cuore grande non può che augurare a chiunque di trovare una persona come lei sul proprio cammino”.

Dal canto suo, la Nile non è più tornata a parlare di Veronica online… Anche se ieri ha condiviso una canzone francese intitolata “L’amore e la violenza” che parla proprio di un amore che finisce inspiegabilmente in tragedia, all’improvviso.

Che i riferimenti fossero proprio all’ex amica e compagna Veronica?