Oggi, a Pomeriggio Cinque, Guenda Goria ha commentato le foto pubblicate dal settimanale Chi, scattate a Milano, che la ritraggono assieme a Filippo Nardi.

Come ricordiamo, i due ex concorrenti del GF Vip, ultimamente, hanno avuto più di un confronto a causa delle offese che Filippo Nardi ha rivolto a Maria Teresa Ruta, madre di Guenda, e che gli sono costate la squalifica dal reality show.

Tra le immagini, ce n’è una che ha attirato particolarmente l’attenzione, una foto “equivoca”, già interpretata da molti come un bacio tra i due.

Guenda Goria ha dichiarato che non c’è stato nessun bacio e che è uscita insieme a Filippo Nardi perché quest’ultimo le aveva chiesto un chiarimento privato dopo l’ultimo confronto avvenuto a Live-Non è la D’Urso:

Semplicemente, io ho incontrato Filippo da te per un chiarimento, dopo quello che era avvenuto con mamma, la prima volta, e che ci sono andata giù perché io difendo mamma, e poi abbiamo rilitigato nell’Ascensore… Lui ci teneva a chiarire con me privatamente e siamo andati in centro a prendere un caffè dopo la trasmissione. Il bacio? E’ semplicemente un’angolazione del paparazzo, io non sono neanche abituata ad essere seguita dai paparazzi… Lui ci teneva a spiegarmi il suo punto di vista, il fatto che quelle offese non fossero state intenzionali. Il mio genere di uomo? Si sa che mi piacciono gli uomini un pochino più grandi… Con Filippo, per il momento no, non è scattato quel tipo di intesa e di intimità.