by @Alberto Graziola

Lo sfogo di Maria Teresa Ruta avvenuto nei giorni scorsi ha fatto discutere all’interno della casa del Grande Fratello Vip e anche all’esterno. La concorrente, sfinita dai commenti, ha gridato ed espresso la sua stanchezza della situazione mentre era in piscina, con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando a consolarla e cercare di tranquillizzarla.

In studio nella puntata di oggi, di Live Non è la d’Urso, l’ex marito ha ironizzato: “Di solito li aveva solo con me!”, sdrammatizzando l’accaduto ma ammettendo di essere rimasto colpito dallo sfogo della donna.

“Borderline” sarebbe stato il commento, sui social, di Filippo Nardi, nei confronti dell’accaduto, definendo così la reazione della donna.

“Stolto, sprovveduto e sadico. Questo come è stato lui al Grande Fratello Vip” commenta Goria.

Guenda è stata la prima ad entrare nell’ascensore di Live Non è la d’Urso per un confronto in diretta proprio con Filippo Nardi.

“Voglio chiederti se ci sei o ci fai. Noi abbiamo litigato un mese fa, hai detto delle cose gravi nei confronti di mamma. Io ti ho attaccato e mi hai chiesto scusa. Le ho accettate, ci siamo chiariti. Mi hai chiamato. Mi chiedo per quale motivo continui a commentare le azioni di mia mamma… Non è borderline, ha solo avuto uno sfogo dopo tanta stanchezza”.

Così ha risposto Filippo:

“Il commento originale che avevo lasciato è stato tolto, ho risposto per correggere un altro utente. Ti vorrei ricordare che io sono entrato al Gf dopo mesi. Non avrei mai remato contro una persona popolarissima così. Non ho niente contro tua mamma”

La spiegazione di Nardi sarebbe stata smentita, concordando con Fulvio Abbate che ritiene che la concorrente debba uscire dalla casa del GfVip.

“Dov’è l’attacco? Fulvio aveva detto che sera così pesante l’esperienza poteva prendere e andare via. Cosa c’è di male? Io ho risposto ad un commento che poi non c’era più!”

Anche Amedeo è entrato in ascensore, sottolineando come Filippo si sia accanito con l’ex moglie. Ma Nardi nega questa tesi.

Vlamidir Luxuria si è collegata con Filippo:

“Hai fatto un grande Fratello e dovresti sapere cosa significa vivere in costrizione. A una persona può venire uno sfogo ma è venuto anche a te. Ti invito a calibrare le parole. Dare del Borderline per uno sfogo, in quelle condizioni… Visto anche tutto quello che hai detto su Maria Teresa eviterei di commentare…”

“Non commento più” ha assicurato Nardi.