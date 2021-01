Margherita, la mamma di Pierpaolo Pretelli, è stata ospite di Live Non è la d’Urso nella puntata di domenica 17 gennaio 2021. Mentre nella casa del Grande Fratello Vip il concorrente stava iniziando una storia d’amore con Giulia Salemi, la donna era intervenuta per chiedere al figlio di essere più cauto perché stava anche perdendo consensi all’esterno. Un passaggio che aveva innervosito il figlio.

In studio, Margherita si è spiegata:

“Abbiamo accettato tutte le ragazze che lui ha avuto, in casa. L’ha presa male ma non ce l’abbiamo con Giulia…”

Giacomo Urtis ha raccontato che Pierpaolo, nella serata degli auguri di Natale, c’era rimasto male perché la donna aveva fatto quelle dichiarazioni al figlio invece di restare vaga.

“Se è contento lui, siamo contenti tutti…” ha ribadito Margherita. “Mi piacerebbe come nuora…”

Anche in questo caso, Urtis non sembra convinto della risposta della mamma di Pretelli.

Eleonora Giorgi, invece, crede che sia innamorata di Pierpaolo. Per Margherità, invece, “la vede presa”. E il figlio?

“Penso di sì…”

Da mamma, ammette che pensa che siano andati oltre:

Però non crede che sia successo altro di più intimo tra i due all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Diverse le parole, invece, rilasciate dal fratello Nicolò, sulla relazione tra i due:

“Sono sicuramente molto presi l’uno dall’altra, ma non può essere considerato amore. tifavo per Elisabetta, ma rispetto le scelte di mio fratello. Quello che mi interessa è vederlo felice, anche perché sono certo che stia risentendo della lontananza da suo figlio Leonardo, l’affetto di Giulia non può fargli che bene (…) Mio fratello sa cantare, sa ballare, sa fare tante cose, ma la storia con Giulia non sta facendo passare quel suo lato artistico che potrebbe essere un trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo”