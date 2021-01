by @marcellofilograsso

Al Grande Fratello Vip 5 è andato in scena un siparietto molto divertente. Dopo aver visto la clip con la quale Giuliano Condorelli salutava la fidanzata Rosalinda Cannavò, Tommaso Zorzi ha commentato il video a modo suo.

L’influencer ha chiesto all’attrice se potesse darle un consiglio. L’ex Adua Del Vesco ha risposto che da lui accetta volentieri i consigli, così il milanese si è lanciato in una sua esegesi:

“Lo devi mollare! Hai visto quel video? Ma uno che ti manda un video così lo sposi? Io lo querelo! Il drone! La chiesa! La via! Ma chi sei l’assessore di regione?Ma ti puoi sposare con uno che ti fa il video del turismo in Sicilia? Ti ha fatto un video col bastone per i selfie, io mi sento male. ‘Sono qua nella nostra via’ ha detto, ma chissenfrega!“.

Il consiglio di Tommaso a Rosalinda: "Devi mollare il tuo zito. Uno che ti manda un video così lo sposi? Io lo querelo"#sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/rqPBtdqMBU — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 17, 2021

Lo sfogo di Zorzi ha messo in imbarazzo gli altri coinquilini ma al contempo li ha anche divertiti. Probabilmente anche loro avrebbero voluto commentare in quel modo il video, ma forse non hanno avuto lo stesso coraggio di Zorzi.

Va detto tuttavia che Rosalinda Cannavò e Tommaso Zorzi (in passato ha addirittura imitato Massimiliano Morra, ex fidanzato della ragazza) si sono molto avvicinati negli ultimi giorni. Ormai nel blocco storico degli inquilini del Grande Fratello Vip 5, i due non avevano molto legato nei primi cinque mesi di reality show. Adesso il legame si è fatto più forte e il meneghino può dire all’attrice Ares quello che pensa in maniera più agevole, senza peli sulla lingua. Ma diciamo anche che Zorzi era palesemente ubriaco.

In realtà l’influencer è uno dei pochi concorrenti con il senso dell’umorismo nella casa più spiata di Cinecittà. Sarebbe bello se il programma si incentrasse più su questi momenti di brio in un momento così triste per il Paese e molto meno sulle liti.

Foto: account Instagram Tommaso Zorzi