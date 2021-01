Inizia a sfaldarsi al Grande Fratello Vip 5 il rapporto tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. Amici fuori dalla casa di Cinecittà, l’influencer e la modella italo-palestinese sono ormai ai ferri corti. In particolare, l’influencer non vede per nulla di buon occhio la relazione tra Pierpaolo Pretelli e la ragazza.

Zorzi ha così commentato:

“A meno che non facciano qualcosa di eclatante, si parlerà di loro solo perché sono in coppia. L’interesse è volto solo alla coppia”.

Successivamente, nel corso della festa greca durante la quale non è mancato l’alcool, l’influencer meneghino ha rincarato la dose con Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, quest’ultima ex Adua Del Vesco:

“Da quando sta con Pierpaolo si sente la regina del castello e tutto ciò che non la fa sentire regina non le sta bene”.

Secondo Tommaso Zorzi, la relazione non sarà facilissima soprattutto per la presenza del figlio Leonardo, che Pretelli ha avuto dalla modella Ariadna Romero. A detta del milanese, Giulia Salemi retrocederà nelle classifiche delle priorità dell’ex velino. Anche se l’ex volto di Riccanza ha detto comunque di vederli bene assieme.

“Poi gli manca davvero suo figlio. Quindi quando esce di qui vorrà godersi suo figlio al massimo. E Giulia? Non sarà più la priorità numero uno come qua dentro, diventerà tre e quattro. Tra la distanza e il figlio…io li vedo bene, ma devono pensare a tutte queste cose”.

Qualche settimana fa, dopo un altro veloce scontro, lo stesso Zorzi ha criticato esplicitamente la Salemi per aver baciato in maniera troppo esuberante Pierpaolo davanti a milioni di telespettatori la notte di Capodanno. La ragazza si è giustificata dicendo che non aveva tenuto in conto di fidanzarsi nuovamente durante la seconda partecipazione al reality show. Chissà se ora i rapporti tra il ragazzo e la modella miglioreranno oppure se sono destinati ai ferri corti. Sarebbe un peccato.