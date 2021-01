Al Grande Fratello Vip 5 Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono sempre più una coppia. Tuttavia la situazione non rende molto felice la famiglia dell’ex velino, che si aspettava di ritrovare probabilmente come congiunta Elisabetta Gregoraci.

Ha dichiarato Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, a Novella 2000:

“Sono sicuramente molto presi l’uno dall’altra, ma non può essere considerato amore. Tifavo per Elisabetta , ma rispetto le scelte di mio fratello.

Il ragazzo ricorda che proprio la madre nel corso della puntata di Capodanno aveva mandato un videomessaggio per rimproverare Pierpaolo delle troppe effusioni con Giulia. La genitrice si presentò nella casa nella puntata successiva, spiegando al figlio che dovrebbe stare di più con gli altri concorrenti e non solo con la modella. L’ex velino reagì dicendo che loro due passavano molto tempo con gli altri inquilini e che i montaggi mostravano solo i baci.

Ma c’è di più. Secondo Giulio, Giulia Salemi metterebbe in ombra il lato artistico del fratello, che a suo parere sa cantare e ballare, anzi avrebbe una vera e propria verve da showman:

Addirittura, Giulio è così pessimista da escludere un approdo del fratello in finale al Grande Fratello Vip 5:

“No. Una storia d’amore non basta. Fin quando non uscirà il lato eclettico di Pierpaolo, vedo improbabile per lui arrivare in finale. Mi auguro che lo capisca”.