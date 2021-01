by @marcellofilograsso

Mario Ermito è stato il protagonista della puntata di ieri di Casa Chi, il format multimediale del magazine del direttore Alfonso Signorini. Uscito lunedì dal Grande Fratello Vip 5, l’attore ha parlato del suo rapporto con Tommaso Zorzi:

Ha avuto una maniera aggressiva. Io dal primo momento in cui ho messo piede nella Casa ho visto in lui indisponenza nei miei confronti. Io mi ero promesso di entrare nella Casa con l’obiettivo di divertirmi e conoscere i ragazzi.

“Mario Ermito ha aggiunto che non sa per quale motivo lui abbia alzato un muro nei suoi confronti. A suo dire, l’attore ritiene di essere un po’ scomodo in quanto ha il coraggio di dire quello che pensa. Infine, Zorzi avrebbe avuto sempre intorno persone che lo sostenevano e che quando hanno provato a intavolare una minima discussione, l’influencer voltava le spalle e andava via”.

Il romano ha anche parlato del suo rapporto con Dayane Mello. Ermito ha spiegato che con lei stava nascendo una bella affinità in quanto la brasiliana si avvicina molto al suo modus operandi. L’uomo ha aggiunto che in una donna non si basa solo sull’aspetto fisico, quindi ha trovato nella ragazza una persona molto affine al suo gusto.

In conclusione, una battuta su Uomini e Donne, il dating show con la conduzione di Maria de Filippi su Canale 5:

“Io ho rifiutato più di una volta il trono per tanti motivi. Il primo era che quando me lo proponevano subito dopo mi fidanzavo al di fuori. […] Il secondo è che parallelamente mi arrivavano proposte lavorative nel mio settore. Ho fatto diverse fiction e diversi film e quindi non potevo conciliare le due cose”.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 Mario Ermito è durato quasi un mese. Ha stretto amicizia con Dayane Mello, ma non è stato in buonissimi rapporti con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.