Francesco Facchinetti: bacio ad una concorrente del Grande Fratello Vip 5 (video)  

Francesco Facchinetti, ospite di ‘Casa Chi’, in onda su Mediaset Play e sull’account Instagram del settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha rivelato di aver baciato, in passato, una concorrente del ‘Grande Fratello Vip 5’. Il conduttore, però, non ha voluto svelare l’identità della donna con cui, in gioventù, ha avuto un breve flirt. Ecco le sue parole:

“Se c’è qualche mia intima conoscenza nella Casa del Grande Fratello Vip? No, quest’anno no. No vabbè… un bacio non è una roba… un bacio quando hai 22 anni in una discoteca non è una relazione. Sì, all’Hollywood. Io e Parpiglia siamo usciti per nove anni insieme e lui sa tutte le marachelle che ho fatto. Il nome? Ma diciamolo… un bacio con? No, non si dice, adesso parte il toto. In che continente siamo? Italia! Brasile solo mia moglie. Parte il toto e via. È ancora dentro la Casa e in nomination. Ma così è troppo facile. Ne ho una ogni reality? No… scusate un attimo, non mi fate passare per quello che non sono. Avevo 20 anni… se a quell’età esci di casa e diventi famoso, cosa devi fare? Ti succede il miracolo… non so perché ti reputano interessante. Parpiglia c’era e anche lui ma lui non racconta… io ho le foto di Parpiglia mentre si baciava…”.

Ma chi è la gieffina che ha conquistato, per un brevissimo periodo, il cuore del fu dj Francesco? Il talent scout, però, ha confessato che la ‘vippona’ in questione, questa settimana, è in nomination. Chi sarà la principale indiziata tra Cecilia Capriotti, Dayane Mello, Stefania Orlando e Carlotta Dell’Isola? Si accettano scommesse…