Karina Cascella al Grande Fratello Vip 6?: “Potrei farci un pensiero” (video)  

Karina Cascella, ospite di ‘Casa Chi’, in onda su Mediaset Play e sull’account Instagram del magazine diretto da Alfonso Signorini, ha rivelato che, in passato, ha detto di no ad un reality Mediaset in qualità di concorrente:

“Ho rifiutato l’Isola dei famosi. Non riuscirei a star lontana da mia figlia però troppo tempo. Non giudico le altre madri che lo fanno, sia chiaro. Ma io non riuscirei. Il mio sogno sarebbe fare l’opinionista del programma. Potrei di certo dar di più rispetto a quello che vedo per esempio con Antonella Elia al Grande Fratello Vip. All’Isola per farmi dire no, ho detto: ‘Beh se avete un milione di euro, accetto’. Ovviamente l’ho detto in modo ironico. Sapevo già la risposta”.

L’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’, però, potrebbe valutare una possibile partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’ per il prossimo anno:

“Come ho già detto, non farò L’Isola, ho dovuto dire di no. Non riuscirei ad allontanarmi troppo da mia figlia. Se mi offrissero il GF Vip l’anno prossimo? Faccio fatica, però è più vicino, quindi… diciamo che potrei farci un pensiero in più. Se mi chiamano ci penserò, ma la percentuale è bassa”.

Il sogno nel cassetto di Karina, però, sarebbe quello di prendere parte al programma, condotto da Alfonso Signorini, in qualità di opinionista:

“Io piuttosto sarei stata perfetta nel ruolo di Antonella Elia, lo dico in tutta onestà. Penso che ognuno debba fare quello per cui è portato. A me non piace nemmeno Pupo. Che faccia il cantante e non l’opinionista. I suoi interventi sono fuori tempo e nessuno ride alle sue battute. Poi l’Elia… ragazzi davvero? Spero che la produzione prestò capirà che io in quel ruolo sono perfetta”.

I telespettatori, però, però potranno sperare in un serio ripensamento da parte della Cascella negli inediti panni di gieffina:

“Non mi sono candidata a fare il GF, ma ripeto che rispetto a L’Isola è un pensiero in più. Comunque io corro i rischi, ad esempio ho fatto La Talpa e l’ho vinta. Poi so che sarei una perfetta concorrente di reality, quindi capisco la scelta degli autori di contattarmi. Farei esplodere delle dinamiche interessante, litigherei anche con le piante. Però io devo essere sicura di fare una scelta del genere. Quindi se per il GF posso pensarci, per L’Isola no”.