Andrea Roncato parla dell’ex moglie Stefania Orlando a Live Non è la d’Urso  

Andrea Roncato, ex marito di Stefania Orlando, ha deciso di essere ospite di Live non è la d’Urso. L’uomo non ha mai voluto parlare, prima d’ora, dell’ex moglie, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip.

“Se mi inviti tu è come se mi invitasse una parte della mia famiglia” spiega Andrea, motivando la sua presenza nel programma come prima ospitata ufficiale.

Nel settimanale Chi, la Orlando aveva parlato dell’ex marito e della fine del matrimonio con Andrea. “Lui sostiene che sua moglie sia molto gelosa e poco aperta alle famiglie allargate”.

“Non è così. Stefania ed io siamo stati insieme, sposati, due anni. Avendo le spalle larghe ho sempre fatto finta i niente, ho cercato di tirare avanti. Era un periodo in cui mi divertivo anche se poteva bruciarmi. Stefania aveva un altro. Non c’è niente di male. Ti puoi innamorare di un altro. E’ stata con questa persona per molti anni. Dieci anni fa ho trovato la donna della mia vita con la quale ho trovato quello che volevo nella mia vita. Non mi tiene lontano da Stefania, non gliene può fregare di niente. E’ andata via di casa e poi a vivere con un’altra persona. Ma forse aveva ragione perché non ero il marito giusto…”

Roncato poi continua:

“Adesso però non può dire così di mia moglie. L’ha vista due secondi, anni fa. E’ bello sentirsi ingombrante e importante. Non mi interessa neanche, capisci. Mi fa girare un po’ le scatole perché mia moglie non ne parla anche”

Perché non vuole andare, oggi, al Grande Fratello Vip per incontrarla? Lo spiega lui:

“E’ una storia vecchia, passata. Inutile rimuginare. Ha tanto di marito adesso, è giusto parlare di suo marito, non che è ex moglie di Andrea Roncato…”

“Tanti auguri da parte di mia moglie, mia e di tutta la famiglia” sono le parole di Andrea Roncato nei confronti della Orlando.