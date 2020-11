Giorni di rivelazioni scottanti nella casa del Grande Fratello VIP. Solo lunedì scorso è toccato a Giacomo Urtis prendersi la patata bollente. Il suo compito sarà quello di portare un po’ di scompiglio tra i VIP (come se non ce ne fosse già abbastanza) e rivelare alcuni scoop, fasulli e non. In questi giorni però a catalizzare l’attenzione sono soprattutto le rivelazioni di Selvaggia Roma, entrata ormai una settimana fa.

Ora Selvaggia Roma sembrerebbe determinata a provocare un altro degli uomini della casa: Andrea Zelletta. Parlando con Stefania Orlando dopo le discussioni avute con Elisabetta e Pierpaolo ieri sera, ecco che dalla sua bocca esce una dichiarazione che potrebbe dirla lunga su un’altra questione da risolvere. La frase – riportata dal sito di Isa&Chia – è questa:

Mi devo sentir dire da Andrea…Parli te di rispetto, di cose che manco voglio dir niente… i like, i commenti, i messaggi privati!

Like, commenti e messaggi privati? Di che starà parlando Selvaggia Roma? I sospetti si moltiplicano. C’è da aspettarsi qualche novità choc anche sull’ex tronista fidanzato ora con Natalia Paragoni? Ormai non c’è più nulla per la quale sorprendersi, l’influencer sembra pronta a vuotare un altro sacco.

Grande Fratello VIP, Selvaggia Roma contro Enock Barwuah

La concorrente romana ad esempio è riuscita a smuovere persino Enock Barwuah. Il suo carattere così tranquillo e serafico ha dovuto fare i conti con quello provocatore di Selvaggia smentendo un presunto bacio che il ragazzo le avrebbe dato ad una serata in discoteca. Conseguenza di tutto questo? Una profonda crisi per Enock poi smorzata dai messaggi dei fans arrivati dall’esterno della casa.

Grande Fratello VIP, Selvaggia Roma contro i Gregorelli

Poi il mirino si è spostato su Pierpaolo Pretelli. Anche lui avrebbe avuto un flirt con l’influencer, ma anche in questo caso il 30enne non si è voluto sbilanciare troppo se non con un semplice “ma sì, forse di sfuggita”. Mentre, con Elisabetta Gregoraci, Selvaggia ha immediatamente messo le cose in chiaro imputandola di aver giocato con i sentimenti di Pierpaolo. Come ben sappiamo, poche ore fa la Roma ha avuto più di un forte scontro sia con Pierpaolo che con la Gregoraci.