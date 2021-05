E’ solo metà maggio ma l’occhio del Grande Fratello VIP è già alla ricerca dei vipponi che entreranno nella casa per la sesta edizione che – salvo cambiamenti – andrà in onda a settembre. A portarci novità su questo fronte è il giornalista Salvo Pirrotta. Da Ogni mattina ecco alcune indiscrezioni su chi potrebbe attraversare la porta rossa: “Alfonso Signorini da diverse settimane è a lavoro sulla nuova edizione” dice.

Tanti i nomi nel calderone, ma chi, davvero, sarà pronto per viversi l’esperienza? Chi si proporrà per ambire ad essere uno dei protagonisti? Il giornalista riporta ottime possibilità per Gabriel Garko, il bell’attore che meno di un anno fa è stato ospite nello stesso programma per una sorpresa a Rosalinda Cannavò. Puntata in cui Garko arrivò a fare coming out in diretta tv.

Un altro nome particolarmente forte è quello di Barbara Bouchet, recentemente l’attrice è stata concorrente di Ballando con le stelle, in coppia con Stefano Oradei. Purtroppo è stata eliminata subito alla seconda puntata, ma il suo riscatto potrebbe passare dalla casa più spiata d’Italia. Pirrotta ha aggiunto che Signorini starebbe preparando “l’edizione più bella e più forte di tutti i tempi”.

Intanto ricordiamo che il conduttore circa un mese fa ha espressamente dichiarato il suo desiderio di avere Gaia Zorzi nel cast. La sorella del trionfatore della quinta edizione, Tommaso. In più, il direttore del settimanale Chi è all’opera per cercare di acciuffare nomi d’eccellenza. Tra questi – e non ne ha fatto segreto dal suo stesso giornale – c’è anche il portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte, nonché partecipante al primo storico Grande Fratello, Rocco Casalino: “Mi piacerebbe averlo nel reality”.

Non solo, nelle ultime ore sono spuntati altrettanti nomi clamorosi. Nel toto-vipponi sono spuntati persino l’ex ballerina di Amici Martina Miliddi, dalla Sardegna, e niente popò di meno che Katia Ricciarelli!