L’Isola dei Famosi 15, Fariba Tehrani punita con la nomination per lo spoiler su Playa Imboscatissima (video)

Fariba Tehrani, nel corso della diciottesima puntata de ‘L’Isola dei Famosi 15’, ha ricevuto la nomination d’ufficio per aver rotto un patto segreto con Ilary Blasi sull’esistenza di Playa Imboscatissima (attualmente abitata da Francesca Lodo e Beatrice Marchetti).

L’imprenditrice persiana, infatti, ha spoilerato ad Emanuela Tittocchia l’approdo degli eliminati su un’altra spiaggia (Qui, il video). Stasera, la mamma di Giulia Salemi ha cercato di discolparsi attribuendo la ‘colpa’ ai nuovi arrivati che, entrati in un secondo momento, hanno conosciuti tutti i luoghi scelti per la lunga avventura dei naufraghi (Qui, il video):

Loro lo sapevano, qualcun altro ha detto che c’è l’altra Isola. Ti assicuro che qualcuno degli ultimi arrivati sapeva già tutto. Io l’ho detto solo per tirarla su, volevo dirle che c’è un’altra isola. Lei lo sapeva già. E fidati perché altrimenti come faccio a sapere che Beatrice si è costruita una capanna e sta pescando?

Ilary Blasi, invece, ha chiesto alla produzione di visionare i filmati per avere una conferma dei fatti anche se ha confermato che “Fariba, hai violato un accordo con me e con il pubblico, per questo sei nominata d’ufficio”.

Le hashtag #fariba e #faribona sono finite subito in tendenza su Twitter. Non si sono fatte attendere le reazioni della figlia di Fariba Tehrani e del genero, Pierpaolo Pretelli:

Hanno punito Ilary per lo spoiler… ah no… Tweet ironico!