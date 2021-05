L’Isola dei Famosi 15, Gilles Rocca chiarisce con Tommaso Zorzi (video)

Gilles Rocca, dopo la quarantena obbligatoria per chi rientra in Italia dall’estero, è approdato negli studi de ‘L’Isola dei Famosi 15‘, per fare un bilancio definitivo della sua esperienza come naufrago in Honduras (Qui, il video):

Ci sono stati dei momenti in cui sono stato maleducato, spocchioso, ma mai violento e questa è una cosa che mi ha fatto molto male. Ho letto i commenti, ho dovuto bloccare Instagram, ho scelto di fare l’Isola dei famosi e me ne becco le conseguenze, ma quando sono stati toccati i miei genitori e la mia fidanzata mi ha fatto molto male. C’è stato un accanimento mediatico. Sono anni che combatto la violenza e la violenza di genere, non sono mai stato un uomo violento e questo mi ha fatto molto male.

L’attore si è rivolto, poi, a Tommaso Zorzi, con cui, prima dell’eliminazione dal gioco, c’è stato qualche screzio e battibecco a favore di telecamera:

Tommaso non mi conosceva prima dell’Isola. Io ho imparato a conoscerlo al Grande Fratello, mi sono affezionato a lui quando, nell’aria, c’era un sentimento molto bello d’amore. Se al GF, ci fosse stato un opinionista in studio che commentava il suo “amore” come una telenovelas cilena, secondo me, gli avrebbe fatto male. Facce e faccette mi hanno ferito molto. La fame ha fatto tanto, sono sbroccato.

Anche il rapporto con gli altri compagni d’avventura, nel corso del tempo, si è deteriorato in maniera reversibile:

Ci sono delle cose che ti fanno cambiare, a me non è mai piaciuto farmi chiamare leader, ma soprattutto capo branco. Nel momento in cui ho fatto l’ululato l’ho fatto per dire che non sono un lupo.

L’influencer, infine, ha teso la mano all’ex naufrago, consapevole che, in trasmissione, possa scrollarsi di dosso l’immagine cupa e sofferente delle ultime settimane di permanenza sull’Isola (Qui, il video):