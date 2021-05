L’Isola dei Famosi 15, quanti kg hanno perso i naufraghi? (video)

Stasera, durante la diciottesima puntata de ‘L’Isola dei Famosi 15’, in onda lunedì 17 maggio 2021, è stato mandato in onda un filmato che racchiude i cambiamenti fisici ed i chili persi da tutti i naufraghi in questi due mesi di permanenza in Honduras (Qui, il video).

Roberto Ciufoli pesava 75 kg. Oggi il suo peso si attesta a 59 kg. Ha perso 16 kg. Non se la passa bene nemmeno Andrea Cerioli che da 80 kg è passato a 64 kg liberandosi di 16 kg. Miryea Stabile da 59 kg è scesa a 53 kg. Anche Awed si è lasciato alle spalle 16 kg passando da 75 kg a 59 kg. Il peso attuale di Valentina Persia è 60 kg (rispetto ai 75 kg della partenza. La quattro volte leader Isolde Kostner, ora, pesa 50 chili. Quando è sbarcata, per la prima volta, sulla spiaggia degli Arrivisti, la sciatrice pesava 60 kg (- 10 kg). Meno 9 chili per Fariba Tehrani. La mamma di Giulia Salemi è passata da 55 kg a 46 kg (- 9 kg).

Andrea Cerioli de L’Isola dei Famosi 15, piuttosto provato dalla fame, ha rinunciato, sul nascere, a disputare la sfida di forza e resistenza contro Matteo Diamante per l’immunità. A nulla sono valsi i tentativi di incoraggiamento di Ilary Blasi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini: