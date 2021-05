Andrea Cocco, vincitore del Grande Fratello 11, è diventato papà. Ad annunciare la nascita del piccolo Massimo è stato il diretto interessato su Instagram:

“Amore mio, quando ho sentito il tuo primo vagito stando all’erta fuori ad aspettarti ho pianto ,non ce l’ho fatta ad essere semplicemente felice; non so neanche perché ho immaginato che ci fossero ad aspettarti anche i tuoi bisnonni, Ottavio e Fernanda. Reiko e Chikao; o forse semplicemente mi piaceva il fatto che fossero li a vedere come continuava la nostra storia di famiglia. Spero che Tu mi possa insegnare ad essere un buon padre. Mi sento già perso, ma so già che farò di tutto per essere alla tua altezza. Tuo padre”.

Massimo è frutto dell’amore tra il modello italo-giapponese e la sua compagna Teresa Aiello. Dopo il trionfo nel reality show di Canale 5, l’uomo ha studiato recitazione e ha partecipato al film The Broken Key accanto a Christopher Lambert, Geraldine Chaplin e Rutger Hauer. L’attore aveva dichiarato in un’intervista al settimanale Vero che le opportunità lavorative nel suo campo sono maggiori all’estero rispetto all’Italia. Cocco ha successivamente aggiunto che non era mai stato un fan della creatura di Jon De Mol:

“La cosa assurda è che prima di partecipare non avevo visto una puntata. Confesso che non sono mai stato appassionato di questo programma”.

Andrea Cocco non aveva tuttavia rinnegato la partecipazione al reality show dell’ammiraglia del Biscione:

“No, ma non lo rinnego. Fare il Gf mi ha aiutato: se non fossi entrato nella casa, oggi non mi arriverebbero proposte di sceneggiature da leggere”.

In realtà dopo la partecipazione nel 2011, Cocco è tornato sul luogo del delitto nel 2015 per cucinare dei piatti giapponesi (sua madre è di origine nipponica) agli inquilini del Grande Fratello di quell’edizione. Nello stesso anno ha lavorato per Alice Tv per un programma di cucina.

