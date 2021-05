Durante la puntata odierna di Uomini e Donne, Mauro e Lisa sono tornati nel programma di Maria De Filippi per annunciare il loro matrimonio. Mauro e Lisa diventeranno marito e moglie il prossimo 4 luglio.

Gemma, invitata dalla coppia alle loro nozze, come capita spesso in questi casi, non è riuscita a trattenere le lacrime.

Oltre ad essersi commossa per la coppia, però, Gemma ha rimembrato con tristezza i suoi recenti insuccessi sentimentali:

Piango? Eh sì, abbastanza… Anch’io ho avuto pensieri carini a suo tempo e non sono stata corrisposta in egual maniera. Non sempre si riesce ad avere quello che si vorrebbe… Sono felice per voi.

Tina Cipollari e Gianni Sperti non potevano non punzecchiare Gemma anche in questo caso. Lisa, invece, l’ha tranquillizzata con queste parole:

Nessuno è destinato a rimanere da solo…

La risposta di Tina è arrivata d’istinto:

Eh, non è detto!

Uomini e Donne: le lacrime di Gemma

Dopo aver visto Mauro regalare a Lisa un mazzo di fiori, però, Gemma si è lasciata andare completamente:

Mi devo riprendere… Questi momenti sono bellissimi. Ovviamente, devono essere corrisposti anche dall’altra persona. Spesso è successo di avere avuto tanti pensieri carini, come quelli di cui hanno parlato loro, e di non essere stata corrisposta. Ho viaggiato, sono andata incontro alle persone che ho amato e non sono stata corrisposta per quello che ho fatto io. Io non ho mai sentito la parola amore che, invece, ho sentito dalle coppie che ultimamente sono venute qui. Io dovevo uscire dallo studio tanto per, ma io, la parola amore, non l’ho sentita veramente…

Secondo Tina, Gemma intristisce l’atmosfera ogni volta che una vecchia coppia di Uomini e Donne torna in studio:

Cioè ma io dico… Rattristare questo momento d’entusiasmo, ogni volta che viene qui una coppia! Deve mettere questa tristezza sennò non è contenta.

Nelle parole di Gemma, però, è ancora viva la delusione che provò ai tempi di Giorgio: