Gossip: tutte le notizie del 18 maggio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi martedì 18 maggio 2021

Gilles Rocca, su Instagram, ha commentato, per la prima volta, il chiarimento con Tommaso Zorzi durante l’ultima puntata de ‘L’Isola dei Fmaosi 15‘:

Elisabetta Gregoraci, attraverso una serie di Instagram Stories, ha smentito categoricamente il gossip che la vedrebbe impegnata sentimentalmente accanto al pilota Stefano Coletti. La showgirl calabrese, reduce dall’esperienza nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, sarebbe ancora alla ricerca dell’anima gemella:

Mi sono presa del tempo per riflettere e poi comunicare con voi che mi seguite come faccio sempre. Sono un personaggio pubblico, ma prima di tutto una mamma e una donna di 41 anni separata. Con tutte le sue fragilità, che crede nell’amore e nella famiglia. Come tutte voi sono stata innamorata. Ho sofferto per amore, ho fatto scelte sbagliate, ho pianto di gioia e sono stata triste, ma questo fa parte della vita. Ho sempre cercato di proteggere la mia vita privata per rispetto mio e delle persone alle quali negli anni mi sono avvicinata per amicizia o per lavoro.

Ho subito le notizie recentemente diffuse come voi. L’amore è qualcosa di grande e di impalpabile. Fatto di rispetto delle persone, dei tempi di ognuno e di passi nella stessa direzione. Io l’amore lo sto ancora cercando e non smetterò perché “io voglio un gande amore, voglio sentire le farfalle nello stomaco”. Quando sarà, sarò io a farvelo sapere.