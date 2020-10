I rapporti tra Tommaso Zorzi e Matilde Brandi, dopo la clamorosa litigata consumatasi in diretta, lunedì scorso, durante la puntata serale del Grande Fratello Vip 5, sono rimasti tesi.

Tommaso Zorzi ne ha parlato direttamente con Stefania Orlando, la migliore amica della Brandi all’interno della Casa.

Stefania Orlando ha confidato a Zorzi di aver parlato della situazione creatasi, direttamente con Matilde. Tutto è nato dal fatto che la Brandi abbia voluto difendere Adua Del Vesco dall’ironia e dai commenti di Zorzi circa la sua vita privata.

Quando la Brandi, però, dice di non avere alcun problema con Tommaso, anche Stefania Orlando ha ammesso di avere qualche dubbio a riguardo:

Se devo essere onesta, le cose non mi tornano. Se non fosse sfuggita quella parola… Da lì, è scaturito tutto. Tutta questa difesa estenuante nei suoi confronti… A me non sembra una ragazza così fragile, mi sembra una ragazza che sa perfettamente quello che dice e quello che fa. Le ho anche detto che non vorrei che questa cosa le si ritorcesse contro. Io capisco difendere però fai il tuo gioco.

Tommaso Zorzi, quindi, non crede a Matilde Brandi quando quest’ultima gli dice di non avere nessuna problema con lui. Zorzi ha usato anche la parola “accanimento”, giudicando il comportamento tenuto dalla Brandi nei suoi riguardi:

Una cosa non mi torna: quando lei dice ‘Io non ho niente contro di te, l’avrei fatto con chiunque avessi avuto davanti’… Dopo lo sclero, dopo tutto, quando bisognava fare un nome da non salvare, lei ha fatto il mio. Mi nomini, non mi salvi, mi fai la sclerata… Lei mi ha sempre detto che non c’è alcun problema, mi ha anche detto che senza di me, la casa è vuota… È questo, quello che non mi torna. Dopo un po’, mi sembra un po’ un accanimento. E tutto questo per Adua. E non mi guarda più nemmeno negli occhi. Non mi ca*a di pezza. L’hai notato anche tu?