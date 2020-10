Uomini e donne, nella puntata di venerdì 9 ottobre 2020 si è presentata in studio una nuova corteggiatrice. La ragazza ha contattato la redazione per conoscere due protagonisti del trono, rispettivamente Trono Classico e Trono Over, che quest’anno si sono uniti. La dama in questione si chiama Miriana e partecipa a Uomini e donne per il tronista Davide e per il cavaliere Armando. Scopriamo insieme chi è.

Miriana ha 24 anni e viene da Taranto. Vive da sola, o meglio con il fratello, in quanto donna pienamente indipendente, nonostante la giovane età. Miriana ha spiegato in questo modo la scelta di voler conoscere due persone diverse:

Ho chiamato per tutti e due. A tutto c’è una spiegazione. […] Sono una persona, solare e indipendente. Mi ritengo una donna con la “d” maiuscola. Ho sempre avuto rapporto con uomini più grandi di me, il mio ex aveva 20 anni in più di me. Mi affianco sempre a uomini forti e con carattere. Sono qui per Armando perché lo ritengo un bellissimo uomo, elegante e con carattere; a Davide perché, sebbene abbia 25 anni, penso che sia dura, forte. Ho bisogno di un uomo forte, altrimenti mi annoio.

Entrambi hanno deciso di tenere in trasmissione la ragazza, che ha scelto di ballare per la prima volta con Armando. Come andrà la conoscenza nata a Uomini e donne fra Miriana, Armando e Davide?