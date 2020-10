Uomini e Donne, anticipazioni oggi, puntata 9 ottobre 2020

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5. Scopriamo le anticipazioni di Uomini e donne nella puntata di venerdì 9 ottobre 2020.

Uomini e Donne, le anticipazioni del 9 ottobre 2020

Che cosa accadrà nella puntata di oggi, venerdì 9 ottobre 2020, di Uomini e Donne? Stando alle anticipazioni di Uomini e donne lanciate in rete, Gemma Galgani racconterà di aver avuto un appuntamento galante con un cavaliere, destinato a regalarle qualche sorpresa. L’uomo in questione è Biagio, con cui la dama torinese ha intrapreso una conoscenza dopo aver chiuso ogni rapporto con Paolo. Come sarà andato l’incontro?

Pare che la cena tra Gemma Galgani e Biagio sia culminata in un romanticissimo e inteso bacio, che farà letteralmente perdere la testa alla dama torinese. Dopo il bacio, Biagio ha voluto sancire l’inizio di una conoscenza più che amichevole con un fiore, un’orchidea, che farà scattare molti campanelli d’allarme nel parterre femminile. Biagio, infatti, avrebbe donato lo stesso a fiore ad altre tre dame del programma. Tutta da immaginare la reazione di Gemma, che a fatica ha strozzato il pianto.

Uomini e Donne, dove vederlo

La puntata di oggi di Uomini e Donne va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play e sarà disponibile, una volta terminata la messa in onda, su Witty Tv. Altri video riguardanti Uomini e Donne sono disponibili sempre sul sito Witty Tv.

