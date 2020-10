Grande Fratello VIP 5, Adua del Vesco chiarisce con Tommaso Zorzi

Adua getta la spugna. L’attrice concorrente del Grande Fratello VIP cede una volta per tutte. La lite con Tommaso Zorzi avuta lo scorso lunedì ha alzato le tensioni nella casa, ieri pomeriggio però è giunto il colpo di grazia. Il GF ha dato possibilità di poter vedere cosa pensano i commentatori del web a proposito dei comportamenti degli inqulini, Adua compresa.

Le opinioni lette non sono state affatto positive sul suo conto, sarà per questo che l’attrice ha scelto di fare un dietrofront nei confronti di Tommaso Zorzi e, dunque, di avere un chiarimento con lui.

Matilde Brandi vedendola sconfortata, prova a rincuorarla cercando di convincerla a far pace con l’influencer. Si fa portavoce e media con lui per poter arrivare ad una soluzione. “Tommaso vorrebbe parlare con te e chiarire” le dice. In un primo momento restìa, Adua poi accetta il confronto:

Posso dire come è andata visto che sono passata per una bugiarda patologica? Mi sono trovata in prima serata e ho gestito male la cosa. Quindi ho detto una bugia.

Tommaso sembra non esser pienamente convinto delle sue parole: “Tu dici la verità un poco per volta“, ma Adua sembra esser decisa una volta per tutte a levarsi il peso dallo stomaco, per questo chiede scusa a Zorzi:

Sono stanca ti prego di capirmi e non voglio più parlare di questa cosa, ti chiedo solo scusa per aver detto che non c’eravamo visti in albergo.

Tommaso ha chiesto ad Adua chi conoscesse. Lei risponde: Max. Tommy nota della titubanza nel parlare di lui (frutto dei loro trascorsi che però lui ai tempi non conosceva). Le chiede “Ma che è, gay?”

Lui dice che lei ha annuito.

Lei invece dice che non ha risposto.

FINE#gfvip pic.twitter.com/hTTA8EX2de — rainbow (@rainbow20202020) October 8, 2020

L’influencer inizia ad essere più morbido cercando in qualche modo di tendere una mano: “Voglio solo dirti che non potevi entrare con uno scheletro così grande, tu dovevi entrare qui dentro con la schiena dritta”.

Intanto tra poche ore ci sarà una nuova puntata dove certamente il caso sarà ripreso da Alfonso Signorini. La momentanea pace resisterà o sarà nuovamente in bilico?