Grande Fratello Vip 5, Selvaggia Roma: “Mario Balotelli mi ha mandato un messaggio. Ho gli screenshot” (video)

by @sebastianocascone

Ieri sera, durante una conversazione con Giulia Salemi, Stefania Orlando e Giacomo Urtis, all’interno del giardino del ‘Grande Fratello Vip 5’, Selvaggia Roma si è lasciata andare ad una confessione privata che coinvolge Mario Balotelli, fratello di Enock Barwuah. Secondo l’ex protagonista di ‘Temptation Island’, il bomber bresciano l’avrebbe contattata alla vigilia del suo ingresso nella casa invitandola a non maltrattare il futuro compagno d’avventura.

Urtis: “Si siede e mi dice che il fratello di Enock l’ha chiamata, o gli ha mandato un messaggio dicendo: “Mi raccomando con mio fratello, fai la brava’.

Salemi: “Direi che l’hai ascoltato”

Orlando: “Hai seguito il suo consiglio”.

Selvaggia, inoltre, ha rivelato che un amico comune l’ha telefonata per convincerla a non attaccare Enock riferendo l’episodio dei presunti baci in discoteca:

Roma: “Ho questo messaggio. Ho fatto anche gli screenshot”

La persona in questione potrebbe essere, a suo dire, colui che avrebbe inviato i messaggi, di prima mattina, dal cellulare di Enock a sua insaputa:

Roma: “Non mi va di mettere in mezzo degli amici suoi”.

A fine discorso, la Orlando le consiglia di non mettere in mezzo terze persone che nulla hanno a che fare con il gioco del ‘Grande Fratello Vip 5’. Rischiando, così, di essere bersagliata da ulteriori critiche.

La frecciatina di Balotelli su Twitter

Appena sette giorni fa, Balotelli aveva commentato, su Twitter, la puntata del reality di Canale 5 scrivendo un tweet che il popolo del web ha letto come una vera e propria frecciatina alla Roma:

“Quando decidi di camminare nelle tenebre dimenticati la luce. Gioco finito. Enock è intoccabile ripeto INTOCCABILE. La vita non è al GF, quando si sparla a caso poi si prendono le proprie responsabilità MA FUORI DALLA CASA! in bocca al lupo a tutti”

Ci saranno nuovi risvolti su questo ‘giallo’ nella puntata di stasera?

Foto | Ufficio stampa