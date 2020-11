Grande Fratello Vip 5: Pierpaolo Pretelli troppo remissivo per Teresa Langella

Teresa Langella, intervistata da ‘Uomini e Donne Magazine’, in edicola questa settimana, ha commentato il percorso di Pierpaolo Pretelli all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’. Con l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’, impegnato nella casa, in un lunga tira e molla con Elisabetta Gregoraci, la cantante napoletana ha diviso il percorso di ‘Temptation Island’:

Langella: “Mi ricordo bene di lui. Penso che sia un bravo ragazzo. E’ affettuosissimo, forse anche troppo (ride, ndr). Purtroppo Pierpaolo, secondo me, all’interno del reality non sta dimostrando di avere tanto carattere e a tratti è troppo remissivo”.

L’ex tronista del programma di Maria De Filippi è ancora fidanzata con Andrea Dal Corso. Al momento, però, la coppia non convive sotto lo stesso tetto perché la neo speaker si è trasferita a Roma per lavoro entrando a far parte della squadra di Radio 105:

Langella: “La convivenza era stato un passo desiderato e voluto fortemente da entrambi. I nostri progetti lavorativi purtroppo, ora, ci vedono almeno temporaneamente in città diverse, ma troveremo un modo per progettare un futuro insieme nello stesso posto”.

Al momento, però, i due piccioncini non sono ancora pronti per compiere il grande passo del matrimonio:

Langella: “Solo a immaginare la proposta mi viene da sorridere. Mi piacerebbe molto, è il senso di tutto. ‘Amore quando facciamo questo passo?’”.

Dal Corso: “Il momento giusto non c’è mai, ma in questo periodo storico sarebbe un azzardo. Io so cosa sento per Teresa e sicuramente non tarderò. Sono un eterno e inguaribile romantico, quindi mi lascerà guidare dalle emozioni”.