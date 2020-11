Il terremoto Selvaggia Roma continua a causare vittime. Entrata nella casa del Grande Fratello Vip pochi giorni fa, l’influencer ha già innescato molte dinamiche all’interno del gioco. Dopo la bomba sul flirt con Pierpaolo Pretrelli ed Enock Barwuah, Selvaggia Roma ha instaurato un’alleanza con Dayane Mello contro Elisabetta Gregoraci, nei quali confronti non nutre grande stima.

Ecco le parole con cui Selvaggia Roma si è rivolta a Dayane Mello per parlare di Elisabetta Gregoraci, alla ricerca di appoggio e di confronto della coinquilina:

Io la trovo una donna molto costruita, falsa. Non credo sia mai stata naturale, ne tanto meno una persona schietta. Che poi ci pensavo ieri, ma se lei non fosse stata con Flavio Briatore cosa avrebbe fatto? Ok, è una bella donna ma il mio commento non riguarda l’estetica, vorrei capire i suoi percorsi. È una domanda a cui onestamente non riesco a trovare una risposta, però mi viene spontaneo chiedermi da spettatrice cosa avrebbe fatto senza di lui.