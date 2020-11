Grande Fratello Vip 5, Andrea Zelletta potrebbe emergere di più per Lorenzo Riccardi

Lorenzo Riccardi, intervistato da ‘Uomini e Donne Magazine’, in edicola questa settimana, ha commentato l’indiscrezione, lanciata, giorni fa, da Andrea Zelletta, secondo cui avrebbe sostenuto il provino per prendere parte al ‘Grande Fratello Vip 5’:

“Quest’anno non sono stato richiamato. Avevo fatto un bel casting, era andato bene, e la scorsa volta pensavo di entrare ma non è stato così. Non vivo di rancori e non nego che mi piacerebbe fare un reality, soprattutto perché mi ha sempre stimolato l’idea di poter far divertire gli altri. Andrea è un mio amico, lo sto seguendo da casa, ma secondo me potrebbe emergere di più: per come lo conosco è molto più dinamico di quanto stia apparendo”

L’ex tronista del programma di Maria De Filippi sogna di tornare in trasmissione per ricoprire il ruolo di opinionista quando l’emergenza Covid-19 sarà conclusa:

“Se potessi tornerei anche domani! Sto seguendo la trasmissione, ma mai come Claudia, che non si perde una puntata. Che posso dirle?! Non ci sono più tronisti come il “cobra” (ride, ndr). Sophie é una bellissima ragazza: penso sia una persona molto intelligente”.

Nonostante gli avvertimenti da parte delle istituzioni, l’ex protagonista della trasmissione di Canale 5 sogna di trascorrere un sereno e felice Natale in compagnia della famiglia:

“Con questa incertezza non abbiamo pensato ancora a nulla. Lo scorso anno io e Claudia eravamo riusciti a riunire le nostre famiglie. Speriamo possa accadere anche stavolta!”.