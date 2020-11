Nella casa di Grande Fratello VIP dopo tanto patire, ecco arrivare la tregua fra Dayane Mello e Francesco Oppini dopo la furiosa lite di una settimana fa. La pace è siglata da una lettera scritta da Dayane e lasciata a Tommaso Zorzi che si fa postino per recapitarla al diretto interessato. Francesco e Tommaso si incrociano e l’influencer lascia a lui il foglio cercando di non farsi vedere dal resto della casa. I due si trovano in camera da letto, Oppini inizia a leggere incuriosito scoprendo che la lettera è scritta dalla modella.

Commenta: “Il suo è un gesto carino e distensivo, lo apprezzo. Dovrei renderle una risposta?” si chiede rivolgendosi a Tommaso. Zorzi dal canto suo consiglia Francesco di prendersi del tempo per riflettere e capire se da parte sua c’è l’intenzione di tendere una mano e fare la pace.

Passato del tempo, Oppini va da Dayane e chiede di parlare in disparte:

Ho apprezzato molto il gesto anche se secondo me avremo potuto parlarne a voce. Probabilmente non ci siamo capiti, ti ringrazio di aver fatto tu il primo passo. Certo, non cancello quello che di bello c’è stato, siamo due persone diverse ma ci sono anche delle similitudini caratteriali.

Francesco sottolinea che per quanto ha stretto un legame d’amicizia con Dayane, la sua amarezza è per il disinteresse che lei avrebbe avuto nel non ascoltarlo quando raccontava pezzi della sua vita. Dayane si sarebbe resa conto degli sbagli commessi attribuendo le colpe sia a lei che al figlio di Alba Parietti “Abbiamo sbagliato entrambi“. La conversazione va avanti ma un po’ più in là c’è qualcuno che vede la pace fra loro come una guerra.

Grande Fratello VIP 5, pace tra Oppini e Dayane: Tommaso Zorzi critico

Quel qualcuno risponde al nome di Tommaso Zorzi, proprio colui che ha fatto da ponte per poter dare il via alla tregua fra Dayane e Francesco: “Se fai la pace con lei, fai la guerra con me” confida a Stefania Orlando riferendosi a Oppini che lo ritiene “incoerente“. Francesco entra in camera e cerca di capire cosa succede ascoltando le parole dell’influencer. Lui risponde: “Io voglio andare oltre” ma Tommaso rimane piuttosto interdetto dalla giustificazione.

Dayane cerca un confronto con Zorzi: “Mi metto nei tuoi panni, ti capisco come ti senti però dovresti essere più diplomatico e capire che queste situazioni accadono“.

Siamo davanti ad una nuova rottura nell’amicizia tra l’influencer e Francesco?