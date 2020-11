by @massimogalanto

A distanza di due giorni dalla sua entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 5, arrivano le dichiarazioni di Alba Parietti al settimanale Chi. La mamma di Francesco Oppini è stata interpellata in particolare sul rapporto nato all’interno del reality show di Canale 5 tra il figlio e Tommaso Zorzi. Un rapporto che, peraltro, nelle ultimissime ore sembra essersi incrinato, a causa della pace siglata dallo stesso Oppini con Dayane Mello. Ma questo è un altro discorso.

Tornando all’intervista rilasciata dalla Parietti alla rivista di gossip condotta da Alfonso Signorini, ecco cosa ha detto a proposito dell’influencer che in questi due mesi di Grande Fratello Vip 5 ha stretto una forte amicizia con Oppini:

Tommaso è il fulcro del gioco, è amico di Francesco fin dall’inizio e, quindi, chi vuole avvicinarsi a Tommy e farselo amico pensa bene di sputt***re Francesco.

La Parietti non si è limitata ad esprimere la sua opinione sul legame tra il figlio e Zorzi, ma ha anche manifestato il suo disappunto per l’atteggiamento di un’altra concorrente, ossia Stefania Orlando. A tal proposto ha spiegato non aver “mai apprezzato chi mette zizzania“.

Chissà se queste parole saranno oggetto di discussione nel programma di Signorini o in altre trasmissioni Mediaset che seguono le vicende del Grande Fratello Vip (da Mattino Cinque di Federica Panicucci a Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso di Barbara d’Urso).

Il libro di Alba Parietti

Intanto la Parietti sui social ha lanciato il suo nuovo libro. Si intitola La cacciatrice di narcisi. Mai dare soddisfazione agli stron*i, è edito da Baldini + Castoldi, costa 18 euro ed è in uscita il prossimo 19 novembre. Uno scritto nel quale la showgirl analizza le tecniche di seduzione messe in atto dagli uomini ed elargisce consigli per disinnescare il Narciso di turno, racconta aneddoti con profondità e ironia, confessa i suoi stessi cedimenti, le cadute e le risalite che caratterizzano ogni relazione.