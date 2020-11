Tommaso Zorzi ed Alba Parietti, dopo il botta e risposta a distanza delle scorse settimane, hanno avuto modo di chiarirsi durante la diciassettesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, in onda, stasera, 9 novembre 2020.

Parietti: “Ti devo ringraziare. C’è stato un momento in cui mi hai fatto rabbia. Mi piaci tanto. Mi rivedo in te. Ero come te alla tua età. Non riuscivo a far vincere la parte forte di te. La parte debole di me era quella che voleva convincersi che le delusioni continuavano. Cercavo sempre la scusa perché gli altri mi deludessero. Tu hai paura di voler bene a qualcuno. Hai paura di essere deluso. Francesco ha mille difetti. Lui ti bacia perché Tra di voi c’è la passione dell’amicizia. Fai vincere il forte che c’è in te. Non ascoltare le voci che ti dicono le cose brutte. Credici all’amicizia. Un amico è una persona di cui conosci tutti i difetti, però, gli vuoi bene lo stesso”.

Zorzi: “Io ho legato con Francesco. Insieme, stiamo cercando di farci da spalla per risolvere il rapporto con due donne meravigliose che ci hanno messo al mondo. Francesco è una persona a cui voglio un bene dell’anima”.

Parietti: “Hai una grande capacità introspettiva che Francesco non ha. Ti conosci molto bene, avrai fatto analisi. Ti ringrazio perché l’hai aiutato in questo”.

"Prima le cose brutte": Tommaso, faccia a faccia con Alba Parietti, è protagonista di un confronto che cambierà per sempre il suo rapporto con Francesco. #GFVIP pic.twitter.com/1LCn6UV0yz — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 9, 2020

Il toccante incontro tra mamma e figlio

Con la complicità dell’influencer, Francesco Oppini incontra la mamma.

Parietti: “Siamo torinesi per cui i nostri sentimenti facciamo fatica a dimostrarli. Voglio portarti l’abbraccio più grande di Cristina e di tutti i tuoi amici che ti seguono con amore. Io devo dire quando ti ho detto di venire al Grande Fratello Vip perché sarebbe stato importante per la tua carriera di commentatore, invece, hai tirato fuori delle parti di te che sono state importanti per tanta gente. Io devo ringraziare Tommaso, ti è stato amico così come Elisabetta ed Enock. E’ strano qui trovarsi stasera e non riuscirsi a dire delle cose prima di adesso. Ci manchi. Ti saluto papà ed Ada. Ci sei piaciuto qui. Anche se hai detto tante cretinate”.

Oppini: “Quello che ti fa vivere questo programma è talmente forte e contorto, ti scava dentro a tali livelli che non esci come prima. Io sono un ragazzo fortunato. Vorrei abbracciarti, magari lo farò tra un mese. Non sarà né la prima né l’ultima volta”.

Tutti i rimpianti, tutti i rimorsi, tutti gli errori… Francesco tira fuori tutto ciò che ha da dire sul rapporto con sua mamma Alba. Stasera il muro potrebbe crollare. #GFVIP pic.twitter.com/Q5TqFFxOSj — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 9, 2020

Quando per tirare fuori quel "ti voglio bene" serve veramente tanto coraggio… Alba parla a Francesco col suo cuore in mano. Ed è meraviglia. #GFVIP pic.twitter.com/ZY6fyOMEZY — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 9, 2020

Ed una confessionale finale:

Oppini: “Mi è venuta la voglia di diventare padre. Cristina è la donna giusta”.