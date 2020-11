Grande Fratello Vip 5: la sorpresa di Giada De Blanck a mamma Patrizia (video)

Stasera, nel corso della diciassettesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, in onda, stasera, lunedì 9 novembre 2020, Giada De Blanck ha fatto una sorpresa a sua mamma Patrizia, in occasione dell’ottantesimo compleanno.

Giada: “Non devi piangere. Sono venuta qui per portarti sorrisi. Vedo che stai bene. Hai fatto vedere una parte di te meravigliosa. Hai tirato fuori tutta la tua dolcezza. Voglio ringraziare i ragazzi per quello che state facendo per la mia mamma. Ti ho sentito ogni giorno parlare di me con tutto l’amore che una mamma può dare ad una figlia. Voglio dirti qui davanti a tutti. Tu con me sei stata una mamma meravigliosa, mi hai cresciuta con dei valori che non esiste più. Mi ha fatto un regalo meraviglioso a crescermi cosi. Io anche se non ci sono, io con il cuore sono con te. Non voglio vederti più piangere. Pensa a goderti questo momento. Sei fortunata. Io sono tranquilla e serena perché sei protetta”.

La Contessina è felice perché la madre ha fatto pace con Tommaso Zorzi dopo le liti delle scorse settimane, per le belle parole spese da Maria Teresa Ruta (con cui ha condiviso l’esperienza della prima edizione dell’Isola dei Famosi). Ha, poi, spese belle parole per i ragazzi della casa. In particolare per Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli investiti del ruolo di ‘valletti’ e di Andrea Zelletta che, ogni giorno, si prende cura di lei con alcuni massaggi speciali alle gambe. Infine, la ragazza ha invitato tutti i concorrenti a cena una volta usciti dal reality di Canale 5.