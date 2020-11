Una conversazione tra Giulia Salemi, neo-concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ed Elisabetta Gregoraci, avvenuta ovviamente all’interno della casa di Cinecittà, ha alimentato nuovamente le voci riguardanti un presunto contratto post-matrimoniale in essere tra la conduttrice calabrese e il suo ex marito, Flavio Briatore, che le impedirebbe di apparire in pubblico con altri uomini.

Fu lo stesso Alfonso Signorini a parlare della presenza di questo presunto contratto durante una puntata di #CR4 – La Repubblica delle Donne, andata in onda nel 2019: “Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra la Gregoraci e Briatore. La conditio sine qua non che lui ha imposto a lei è questa: per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime”.

La conversazione è iniziata con Giulia Salemi che ha chiesto ad Elisabetta Gregoraci se lei e il suo ex marito, appunto, sono liberi di frequentare altre persone (dichiarazioni riportate dal sito Isa e Chia):

Ma ognuno di voi è libero di frequentare chi vuole senza rotture di palle, oppure…

La Salemi, dopo aver notato una risatina isterica della Gregoraci, ha intuito che la situazione non è tra le più semplici. La Gregoraci le ha risposto così:

Sono tre anni… Mi hai mai visto con qualcuno?

La Salemi, quindi, a questo punto della conversazione, le ha ricordato un suo ex:

Paparazzata, sì. Ti avevo vista sul giornale.

La Gregoraci, a questo punto, ha parlato direttamente di Flavio Briatore, citando solo le sue iniziali e definendolo un uomo possessivo:

Uno solo con cui sono stata fidanzata due anni, ma è finita malissimo quindi figurati… È abbastanza possessivo. F. B.. Sono sua, per lui…

