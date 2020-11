by @Fabio Morasca

Paola Perego ha fornito un interessante gossip riguardante Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini, entrambi concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Come già sappiamo, l’ex calciatore, già concorrente della prima edizione del GF Vip, è tornato nella casa più spiata d’Italia per smuovere un po’ le acque, diciamo così, anche se la sua nuova avventura nella casa di Cinecittà potrebbe essere già giunta al termine a causa di una presunta bestemmia (vedremo stasera come il GF ha interpretato l’episodio) di cui il video sta circolando sul web nelle ultime ore.

Stefano Bettarini, infatti, ha avuto un flirt con Dayane Mello che, senza tanti giri di parole, ha liquidato la breve relazione con l’ex calciatore, utilizzando la seguente espressione: “Un sacco di persone mi chiedono di Bettarini. Forse è arrivato il momento di chiarire: una sc*pata e basta! Una, una!”.

Come già scritto in apertura, però, Paola Perego, intervistata dal settimanale Nuovo TV, ha svelato un retroscena riguardante Bettarini e la Gregoraci. Gli esperti di televisione, infatti, ricorderanno che le ultime due edizioni in assoluto di Buona Domenica, lo storico contenitore domenicale di Canale 5, videro nel cast, appunto, la Perego, l’ex marito di Simona Ventura e l’ex moglie di Flavio Briatore.

Paola Perego ha dichiarato al settimanale Nuovo TV che tra Bettarini e la Gregoraci, all’epoca, c’era un feeling particolare:

Si scambiavano attenzioni particolari. Poi c’è stata una mezza lite, forse perché Flavio Briatore, che all’epoca era fidanzato con Elisabetta, aveva capito qualcosa. Non saprei, all’epoca ero troppo impegnata a condurre sette ore di diretta.

Chissà se ci sarà il tempo per approfondire la questione, durante la puntata del GF Vip che andrà in onda in diretta questa sera…