Iva Zanicchi, dopo aver comunicato di essere risultata positiva al COVID-19, è stata ricoverata in ospedale a causa di una polmonite bilaterale, conseguenza del Coronavirus.

La Zanicchi, nel giro di pochi giorni, quindi, ha condiviso un nuovo post sul proprio profilo ufficiale Instagram, aggiornando i fan per quanto riguarda le sue attuali condizioni di salute:

Sono in ospedale, vi faccio vedere i miei angeli custodi. Oggi c’è una bellissima giornata fuori… Voi mi dite che ce la farò, io lo so, ma sentirselo dire fa un certo effetto. Grazie a tutti per i vostri messaggi! Vi abbraccio forte e un bacio.

Nel nuovo video contenuto nel post, Iva Zanicchi ha aggiunto altri particolari:

Ciao, il mio resoconto giornaliero: cari amici, purtroppo, sono all’ospedale di Vimercate perché c’ho la polmonite bilaterale. Io sono fiduciosa. Sono in tanti che mi dicono ‘Vedrai che ce la farai!’. Questo mi spaventa un po’. Io lo so che ce la farò però sentirselo dire… Adesso sto abbastanza tranquilla. Quando scende la sera, entro un po’ in crisi. Mi cureranno bene, sono molto carini. Sono qui in questo ospedale nuovo. Oggi è una giornata bellissima, piena di sole, godetevela, fate attenzione. Adesso riprendo questi infermieri che arrivano qui come astronauti ma, poverini, si devono difendere.