Grande Fratello Vip 5, tra i nuovi concorrenti entrati nella casa di Cinecittà c’è anche Stefano Bettarini. Dopo aver partecipato alla prima edizione del reality, l’ex calciatore è entrato di nuovo in gioco, per la gioia dell’inquilina Dayane Mello. Una vecchia conoscenza di Stefano Bettarini, che ha conosciuto la modella sudamericana in occasione de L’Isola dei Famosi. I fatti risalgono al 2017, quando lui era l’inviato della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi, lei la prima concorrente ad essere eliminata dal programma. All’epoca i giornali parlarono di un flirt fra Dayane Mello e Stefano Bettarini. Ma è stato veramente un flirt? A detta di Dayane Mello, si è trattata solo di “una scop*ta“.

Chiamata in confessionale poco dopo l’entrata nella casa di Stefano Bettarini, Dayane Mello ha commentato così il legame con Stefano Bettarini:

Non mi sarei immaginata potesse entrare. Non me lo aspettavo, però il pubblico sì, perché un sacco di persone mi chiede di Bettarini. Forse è arrivato il momento di chiarire: una scop*ta e basta! Una, una! Lo dico, non ho niente da nascondere.

Dayane Mello, che ha avuto modo di frequentare Stefano Bettarini dopo l’eliminazione da L’Isola dei Famosi, è convinta che l’ex marito di Simona Ventura abbia architettato la paparazzata con lei per finire sulle copertine. Questa certezza ha subito fatto scattare lo scontro tra i due, che nei prossimi giorni dovranno trovare la chiave per convivere senza tirarsi i capelli. Anche perché, altrimenti, Dayane se la vedrebbe male su Bettarini!