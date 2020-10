Grande Fratello Vip 5, la lettera di Flavio Briatore per Elisabetta Gregoraci (Video)

Nella settima puntata del GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci ha letto la lettera scritta per lei dall'ex marito, Flavio Briatore.

Durante la scorsa settimana, la showgirl e conduttrice calabrese era venuta a conoscenza del contenuto di una recentissima intervista rilasciata da Briatore per la quale, anche stasera, la Gregoraci ha esternato un po' di amarezza:

L'ha fatta in un momento in cui non potevo replicare...

Durante la settimana, inoltre, il legame tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si è anche un po' raffreddato a causa di una leggerezza dell'ex velino che, però, la showgirl, alla fine, gli ha perdonato.

Elisabetta Gregoraci, quindi, ha letto il contenuto della lettera:

Cara Elisabetta, ero contento della sua partecipazione al GF Vip. Alcune tue affermazioni mi hanno fatto male ma, di questo, ne parleremo in privato. Parlare di queste cose in pubblico è una cosa non ci appartiene. Facciamo vivere le cose belle che abbiamo vissuto. L'intervista che ho rilasciato non è racchiusa in quei tre punti che ti hanno mostrato. Nathan Falco è sereno e ti saluta. Insieme, dobbiamo proteggerlo e coltivare il bene per la nostra famiglia. Viviamo, rispettandoci. Ti auguro di essere felice. Ti voglio bene e continuerò a volertene.