Giovanna Civitillo ha svelato alcuni retroscena della sua storia d’amore con Amadeus, a partire dal loro primo incontro fino alla nascita del figlio, José Alberto.

Per la prima volta Giovanna Civitillo, showgirl e moglie del conduttore Amadeus, ha svelato come la sua carriera sia in un certo modo finita a causa della sua storia con il celebre volto tv, che però l’ha resa immensamente felice costruendo con lei una famiglia.

“Mi ha stravolto la vita, ma in meglio”, ha dichiarato Giovanna a Domenica In, e ancora: “Con lui ho realizzato il mio vero sogno, quello di costruire una bella famiglia e avere un figlio meraviglioso. Non rimpiango nulla, sono proprio felice”. Per stare insieme al conduttore e costruire insieme a lui una famiglia (hanno un figlio, José Alberto) Giovanna Civitillo ha dovuto rinunciare a molti dei suoi impegni di lavoro e, purtroppo, questo ha recato alla sua carriera una battuta d’arresto. Oggi la moglie del conduttore è comunque felice e, ricordando il suo primo appuntamento con Amadeus, si è lasciata sfuggire un aneddoto che non ha mancato di divertire i suoi fan: “Eravamo in macchina e Amadeus mi è saltato addosso, ma non ho ceduto: niente bacio”, ha affermato. Lei e Amadeus sono sposati dal 2009 e sono convolati a nozze una seconda volta anche nel 2019.