Gianni Morandi ha svelato di aver offerto ospitalità a una donna ucraina che, nonostante la guerra in atto, è voluta tornare nel suo paese.

Gianni Morandi ha confessato – così come altre celebrità, tra cui Al Bano Carrisi – di aver offerto ospitalità a una donna ucraina. Intervistato da Giletti 102.5 il cantante ha espresso il suo stupore perché la donna, nonostante la guerra in atto nel suo paese, si sarebbe disperata a tal punto da chiedere di poter tornare a casa.

”Ho ospitato per circa quindici giorni una signora ucraina di 69 anni, non riuscivamo a comunicare molto bene con lei perché parlava solo ucraino o russo. Lei si chiudeva in camera e piangeva e cercava di parlare al telefono con alcuni familiari che erano là, una mattina si è svegliata e se n’è andata perché voleva tornare in Ucraina, a casa sua, nonostante le bombe”, ha confessato.

Gianni Morandi: l’ospitalità alla donna Ucraina

Come altri vip anche Gianni Morandi ha voluto offrire il proprio sostegno all’Ucraina e lui stesso ha svelato di aver offerto ospitalità a una donna che però, nonostante la guerra, avrebbe fatto di tutto per tornare nel suo paese natale (e che infatti poi ci sarebbe riuscita). Morandi le augurerebbe il meglio e lui stesso ha confessato di sperare che la guerra finisca quanto prima.

“Non si può andare avanti tanto con questa guerra, prima o poi finirà. Forse Putin non vuole far vedere di essere sconfitto? Mi sembra che si stia comportando in maniera folle”, ha dichiarato il cantante. Come lui anche numerosi altri vip hanno manifestato pubblicamente di essere affranti per la guerra in atto.

