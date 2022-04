Giulia Valentina ha svelato via social i retroscena del suo primo incontro con il fidanzato, la cui identità resta top secret.

Da diversi anni l’influencer Giulia Valentina è legata ad un ragazzo di cui ha sempre preferito proteggere l’identità. Nonostante la sua grande riservatezza, l’ex fidanzata di Fedez ha deciso per la prima volta di fare uno “strappo alla regola” e ha raccontato attraverso le sue stories i curiosi retroscena dietro all’incontro con il misterioso fidanzato, che avrebbe visto la prima volta in un negozio dove lui stava cercando un capo d’abbigliamento da regalare a sua sorella.

Giulia Valentina: come ha conosciuto il fidanzato

A sorpresa Giulia Valentina ha svelato ai fan il retroscena del suo curioso incontro con quello che sarebbe diventato poi il suo fidanzato: in un negozio d’abbigliamento femminile l’influencer sarebbe rimasta colpita dai modi gentili del ragazzo che stava chiedendo informazioni a una commessa per un regalo da fare a sua sorella.

In quell’occasione Giulia Valentina avrebbe solo ascoltato la voce del ragazzo e sarebbe rimasta colpita dalla sua gentilezza, tanto da decidere di comprare la stessa felpa da lui acquistata (pur non avendolo visto in volto). Più tardi i due si sarebbero rincontrati (pur non essendosi riconosciuti) e solo diversi mesi dopo l’inizio della loro liaison, l’ex fidanzata di Fedez avrebbe scoperto che era stato proprio lui a regalare quella stessa felpa a sua sorella. La curiosa storia svelata da Giulia Valentina ha lasciato i suoi fan a bocca aperta, e in tanti sperano che prima o poi lei si decida a uscire allo scoperto con il misterioso fidanzato.

