Una fonte vicina a Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha confessato quali sarebbero i piani del ballerino nel prossimo futuro.

Belen Rodriguez ha confermato il ritorno di fiamma con Stefano De Martino, l’ex marito con cui è tornata insieme dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese (padre di sua figlia Luna Marì). Secondo una fonte vicina alla coppia – stando a quanto riporta Nuovo – Stefano sarebbe intenzionato a chiedere a Belen la sua mano ora che il ritorno di fiamma è praticamente ufficiale:

“Stefano ha intenzione di chiedere a Belen di sposarlo un’altra volta, così da sancire simbolicamente il nuovo inizio”, ha confessato l’amica della coppia a Nuovo.

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Belen e Stefano: il piano segreto

Belen ha confermato a Le Iene di essere tornata insieme al suo ex marito, Stefano De Martino, da cui si era separata per la seconda volta nel 2020. I due, secondo indiscrezioni, presto potrebbero andare a vivere insieme e nei giorni scorsi il ballerino è stato paparazzato in un parco di Milano mentre passeggiava con la showgirl e i due figli, Santiago e Luna Marì.

Già nei mesi scorsi Stefano era stato avvistato spesso mentre si recava a casa della showgirl argentina, che finora è stata l’unica a parlare apertamente del loro ritorno di fiamma. La coppia convolerà davvero a nozze per la seconda volta? Al momento Belen e l’ex marito non hanno confermato né smentito le voci attribuite alla loro presunta amica.

