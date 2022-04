Michelle Hunziker ha sedotto i fan con un sensuale abito rosso e tra i like sui social sarebbe spuntato anche quello del chirurgo Giovanni Angiolini.

Prima della diretta a Striscia la Notizia, Michelle Hunziker ha attirato l’attenzione dei fan dei social con un sensuale abito rosso e le sue curve da capogiro. Tra coloro che hanno messo un like alla stupenda conduttrice vi sarebbe anche Giovanni Angiolini, il bel chirurgo che, secondo Chi, sarebbe la sua nuova fiamma.

Michelle Hunziker: l’abito rosso

Michelle Hunziker è più bella e radiosa che mai nonostante la recente fine della sua unione con Tomaso Trussardi. Attraverso i social la showgirl si è mostrata con un sensuale abito rosso e a seguire, secondo Today, avrebbe ottenuto il like di “Dottor G”, l’ex gieffino Giovanni Angiolini.

I due nelle ultime settimane sono stati avvistati insieme in Sardegna ma secondo indiscrezioni si conoscerebbero da ben 2 anni. Al momento la conduttrice non ha confermato né smentito le voci in merito alla sua presunta liaison con Angiolini, e in tanti sperano di saperne di più nei prossimi mesi. Nel frattempo l’ex marito Trussardi, che ha spento 39 candeline, ha scritto un messaggio via social che sembra essere proprio una frecciatina nei confronti della showgirl.

