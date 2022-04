In vista dell’uscita del suo nuovo album, Sangiovanni ha svelato perché ha deciso di rasare i suoi capelli.

Sangiovanni ha detto addio alla sua folta chioma e si è mostrato via social con il suo nuovo look e i capelli completamente rasati. Il cantante ha confessato a Radio Kiss il motivo del suo cambio di look: “Avevo bisogno di un cambiamento perché mi sentivo poco curato e alla deriva. E i miei capelli non mi piacevano più, erano troppo pesanti. E poi avere i capelli così oggi è totalmente nel mood della musica che sto per proporre“, ha confessato, e ancora: “Ora sono felice, mi sento veramente bene. Mi piaccio così e questo taglio ha tanti vantaggi, tra cui faccio la doccia in cinque minuti e i capelli non li asciugo neanche. Così non arrivo più in ritardo agli appuntamenti. Lo svantaggio è che sento più freddo”.

Sangiovanni con i capelli rasati

Sangiovanni ha stupito i suoi fan con un nuovo taglio di capelli: il cantante ha detto addio alla sua folta chioma e per la prima volta si è mostrato con i capelli completamente rasati. Con ironia ha anche svelato i “vantaggi” del suo nuovo taglio, che gli consentirebbe di non perdere tempo ad asciugarli e di non fare più tardi agli appuntamenti di lavoro.

Oggi Sangiovanni sembra aver trovato la serenità: la sua carriera procede a gonfie vele e a quanto pare anche le cose tra lui e Giulia Stabile proseguirebbero per il meglio (la coppia, sbocciata ad Amici, è legata da oltre un anno).

