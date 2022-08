Gerry Scotti ha svelato un retroscena inedito sul suo primo incontro con Francesco Totti e sulla sua separazione da Ilary Blasi.

Gerry Scotti ha confessato a Panorama quando sarebbe avvenuto il suo incontro con Francesco Totti (negli studi tv) e ha confessato il suo dispiacere per la sua separazione da Ilary Blasi dopo 20 anni d’amore. “Un giorno arrivai nel backstage di Passaparola e nell’ultimo tratto di corridoio buio che portava allo studio intravidi un ragazzotto seduto su un cubo, col cappello di lana calato in testa. Mi giro e gli dico: ‘E tu chi sei?’. ‘Francesco’, mi rispose senza dirmi il cognome. Ovviamente riconobbi la voce. ‘E che ci fai qui?’. ‘Aspetto Ilary'”, ha confessato il celebre volto tv.

Gerry Scotti: la confessione su Totti e Ilary

L’annuncio di addio di Totti e Ilary dopo 20 anni d’amore e 3 splendidi figli ha lasciato l’intera Italia senza parole, e tanti personaggi tv hanno espresso pubblicamente la loro opinione sulla vicenda. Gerry Scotti, che a sua volta ha divorziato dalla prima moglie, Patrizia Grosso (nel 2009), ha svelato il suo dispiacere per la rottura dell’ex coppia d’oro di Roma: “Ho vissuto la nascita della loro storia da fratello maggiore e speravo, come tutti, che il loro sogno durasse per sempre. Ma ci sono passato anch’io dal divorzio, so che significa quando la vita decide per noi”, ha ammesso il conduttore.

