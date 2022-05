Georgina Rodriguez, che ha perso uno dei due gemelli di cui era in attesa, ha scritto un commovente post per la festa della mamma.

Attraverso i social Georgina Rodriguez ha scritto un commovente messaggio in occasione della festa della mamma. Per la modella si tratta di un momento particolarmente difficile visto che, alcune settimane fa, ha perso uno dei due gemelli di cui era in attesa. Lei e Ronaldo non hanno nascosto il grande dolore provato a causa della perdita del bambino (mentre la sorellina è sopravvissuta, e ora è a casa con la mamma ed il papà).

“A chi lo è, a chi lo è stata, a chi voleva essere e non ha potuto, a chi ci prova, a chi lo fa senza esserlo, a chi ha l’istinto, a chi decide di non esserlo. A tutte noi creatrici di vita e di legami. Buongiorno, mamme”, ha scritto Georgina nelle sue stories via social.

Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez: la dedica commovente per la festa della mamma

Georgina Rodriguez ha scritto un messaggio commovente in occasione della festa della mamma dopo che, alcune settimane fa, ha tragicamente perso suo figlio. La modella e Cristiano Ronaldo si sono chiusi nel massimo riserbo e, dopo un comunicato ufficiale con cui annunciavano la scomparsa del loro bambino, hanno deciso di cercare un po’ di conforto tra le mura di casa e tra le braccia dei loro altri figli.

La coppia ha dato il benvenuto a un’altra bambina, sopravvissuta al fratello, e di cui per il momento non si conosce il nome.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG