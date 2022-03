La piccola Isabel Totti ha compiuto 6 anni e sui social Totti e Ilary Blasi le hanno dedicato due post “separati”.

Continua a tenere banco la presunta crisi tra i coniugi Totti e, nelle ultime ore, in occasione del compleanno della piccola Isabel, si sono riaccese discussioni attorno ai post che i due hanno dedicato alla bambina (e in cui entrambi hanno preferito non menzionarsi reciprocamente).

Ilary Blasi Francesco Totti

Francesco Totti e Ilary Blasi: le dediche alla figlia Isabel

“Auguri luce dei miei occhi. Buon compleanno… 6!”, ha scritto Francesco Totti nel suo post dedicato alla figlia, mentre sua moglie Ilary gli ha fatto eco scrivendo nelle sue stories: “Tanti auguri amore mio!”. Ancora una volta – nonostante le voci in circolazione – i due coniugi Totti hanno preferito mantenere un basso profilo e hanno evitato di menzionarsi o di mostrare la loro intera famiglia unita via social.

Di recente i due sono stati investiti da un polverone riguardante la loro presunta crisi e, benché entrambi abbiano smentito le voci in circolazione, il gossip non sembra placarsi. Per Totti si è vociferato di una presunta liaison con Noemi Bocchi, mentre di Ilary si è parlato di una presunta infelicità in famiglia. I due rappresentano una delle coppie più longeve e famose dello show business, e in tanti tra i loro fan si sono scagliati contro le presunte “malelingue” che avrebbero messo in circolazione la voce riguardante la loro presunta separazione.

