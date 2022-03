L’amore tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli sembra essere già naufragato dopo l’eliminazione della showgirl dal GF Vip.

Nella casa del GF Vip Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli si erano giurati il loro amore, ma a quanto pare la loro liaison si è già conclusa in un nulla di fatto. Dopo lo sfogo di Biagio in merito al comportamento di Miriana dopo la sua eliminazione dal GF Vip, la stessa showgirl ha rotto il silenzio su D’Anelli in diretta tv:

“Appena uscita mi ha detto ‘parleremo da soli fuori, staremo insieme, perché saremo io e te e ne parleremo’. In realtà invece non è stato così. Guarda è successo qualcosa di strano quando sono uscita dalla casa, sentivo una freddezza. L’ho cercato, certo, lui dice cose diverse in tv? Sì ho visto. Io devo parlare con lui da sola perché sono ferita. Lui si è sentito usato da me? Se l’è raccontata da solo, io ho cercato anche un chiarimento. Ci eravamo promessi di non portarci dietro le telecamere e lui l’ha fatto. Se ho scoperto qualcosa? Certo, ho visto questo di lui in tv a Pomeriggio 5, quello che avete mostrato voi. Ho scoperto sì, ho visto questo pezzo sì“, ha dichiarato la showgirl.

Miriana Trevisan ha iniziato a nutrire dei dubbi nei confronti di Biagio D’Anelli dopo le ultime dichiarazioni dell’ex concorrente in diretta tv. La Trevisan ha dichiarato al GF Vip di non essere più convinta della sincerità dei suoi sentimenti e ha affermato: “Ci siamo sentiti al telefono, gli ho raccontato la mia giornata fuori dal GF Vip, poi lui mi ha detto ‘adesso devo andare a lavorare’. Poi ho visto tutto questo di lui a Pomeriggio 5. Adesso sono confusa e ripenso agli avvertimenti e gli aerei che mi mandavano contro di lui. Se lo amo? Sono in una riflessione profonda perché sono in confusione. Ha detto che io l’ho sfruttato!”.

Nei giorni scorsi anche Biagio si era lamentato nei suoi confronti. Come andranno a finire le cose tra i due?

