Dalila Mucedero ha annunciato via social la fine della sua storia d’amore con Massimiliano Morra.

Massimiliano Morra e Dalila Mucedero si sono lasciati a quello che sembrava essere un passo dall’altare. La fidanzata dell’attore ha annunciato la rottura via social, senza risparmiare frecciatine contro l’ex fidanzato:

“Buongiorno, anche se non toccava a me fare questa comunicazione (da personaggio non pubblico), ancora una volta affronto una situazione mettendoci la faccia e tra l’altro sempre a testa alta, mi sembra rispettoso per tutte le fanpage e le persone che ci hanno supportato, mettervi a conoscenza del fatto che io e Massimiliano non stiamo più insieme da un bel po’ di tempo. Grazie per tutto l’affetto che mi avete dimostrato. Daly”, ha scritto in una story via social.

Massimiliano Morra e Dalila Mucedero si sono detti addio e la stessa ex compagna dell’attore ha annunciato la rottura via social. Massimiliano Morra, dal canto suo, ha preferito non rompere il silenzio sulla questione e in tanti si chiedono quale sia stata la battuta d’arresto che ha portato i due a separasi.

Dalila ha sostenuto Morra durante la sua partecipazione al GF Vip 5 e più volte l’attore aveva sottolineato di voler consolidare la relazione con la donna da lui amata (e con cui sembrava essere intenzionato a convolare presto a nozze). Sulla rottura tra i due emergeranno nuovi dettagli? Al momento sulla questione tutto tace.

